Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Männer werfen rohe Eier in Bus - Fahrer vorab beleidigt und bedroht

Schwerte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch (26.05.2021) am Bahnhof Schwerte einen Busfahrer beleidigt und bedroht, während dieser gegen 15.40 Uhr eine kurze Pause eingelegt hat. Der Busfahrer untersagte dem Mann daraufhin die Mitfahrt.

Wenig später hielt der Busfahrer im Rahmen der üblichen Fahrstrecke an der Reichshofstraße, um Fahrgäste aus- und einsteigen zu lassen. An der Haltestelle wartete der Beschuldigte mit einer weiteren männlichen Person. Durch die geöffnete Tür warfen die beiden Männer rohe Eier in den Bus und flüchteten im Anschluss. Es entstand ein erheblicher Sachschaden.

Der Beschuldigte, der zuvor für die Beleidigung und Bedrohung gesorgt hat, wurde vom Geschädigten wie folgt beschrieben:

- 180 cm - 20-25 Jahre - Dunkler Teint - Dünner Vollbart - Schmale Statur - Dunkle, kurze Haare - Arbeitskleidung der Marke Engelbert Strauss

Zu der anderen männlichen Person liegt keine Beschreibung vor.

Zeugen, die Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell