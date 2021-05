Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Juweliergeschäft - Scheibe mit Gullideckel eingeworfen

Unna (ots)

Am 24.05.2021 (So.), gegen 02.45 Uhr, warfen bislang Unbekannte die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes auf der Massener Straße in Unna mit einem Gullideckel ein. Gemäß Zeugenangaben sollen im Anschluss an die Tat 3 Personen zu Fuß vom Tatort in Richtung Stadtring geflüchtet sein. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen negativ. Ob die Täter Beute gemacht haben, konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

