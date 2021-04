Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210405 - 0396 Frankfurt-Nordend: Unbekannte zünden Toilettenhäuschen an

Frankfurt (ots)

(hol) Vergangene Nacht meldete ein Anwohner im Nordend drei Männer, die offensichtlich beabsichtigten, einen Spargelstand in Brand zu setzen. Als die Polizei vor Ort eintraf, brannte das Dach eines mobilen Toilettenhäuschens.

Gegen 02:00 Uhr hatte der Zeuge gehört, wie sich die drei Unbekannten auf der Straße darüber unterhielten, einen Spargelstand an der Ecke Hartmann-Ibach-Straße / Wetteraustraße anzünden zu wollen. Daraufhin verständigte er die Polizei. Als diese am der Örtlichkeit eintraf, war der Spargelstand zwar unversehrt, jedoch brannte es auf dem Dach eines direkt danebenstehenden mobilen Toilettenhäuschens. Den Beamten gelang es, mithilfe eines im Funkwagen mitgeführten Feuerlöschers, die Flammen zu löschen. Das Dach der Toilette war jedoch schon durch die Hitzeeinwirkung geschmolzen. Die zwischenzeitlich eingetroffene Feuerwehr stellte Reste eines Mülleimers mit Hausmüll auf dem Toilettendach fest, der dort offenbar entzündet wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 6. Polizeirevier oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell