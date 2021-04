Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210405 - 0395 Frankfurt-Niederursel: Duo greift Autofahrer an und leistet Widerstand bei der Festnahme

Frankfurt (ots)

(hol) Am Abend des Karfreitags (02.04.21) gerieten zwei Fußgänger mit einem Autofahrer und dessen Beifahrer in Streit, der in einer handfesten Auseinandersetzung mündete. Bei der anschließenden Festnahme leisteten beide massiven Widerstand und verletzten vier Polizeibeamte.

Gegen 22:30 Uhr liefen die beiden Männer im Krautgartenweg mitten auf der Fahrbahn und versperrten diese. Daraus resultierte eine verbale Auseinandersetzung mit einem Autofahrer und dessen Beifahrer, weil diese nicht vorbeifahren konnten. Der Streit endete dann damit, dass die 50 und 27 Jahre alten Fußgänger gemeinschaftlich auf die 18- und 19-jährigen Fahrzeuginsassen einschlugen und anschließend flüchteten. Die zwischenzeitlich verständigte Polizei traf im Rahmen der Fahndung jedoch beide unweit des Tatorts an. Als die Festnahme der beiden aggressiven Männer erfolgen sollte, wehrten diese sich heftig dagegen. Erst durch Hinzuziehen weiterer Streifen gelang es, die Männer zu überwältigen. Dabei wurden vier Polizeibeamte verletzt. Ein 28-jähriger Polizeioberkommissar konnte aufgrund einer Knieverletzung seinen Dienst nicht fortsetzen.

Die beiden Aggressoren wurden auf Anordnung des Bereitschaftsstaatsanwalts zur Ader gelassen, um das Blut auf Alkohol und Drogen zu untersuchen. Im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen setzte die Polizei sie wieder auf freien Fuß. Gegen sie laufen nun Strafverfahren u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

