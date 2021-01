Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Einbrecher randaliert im Krankenwagen

Schöppingen (ots)

Mit einem entwendeten Fahrrad kam der augenscheinlich stark unter Drogeneinfluss stehende Einbrecher zum Tatort. Mit einem Rettungswagen musste der Mann später in ein Krankenhaus gebracht werden. Einbrechen wollte am späten Mittwochabend ein 42-Jähriger in eine Gaststätte an der Hauptstraße in Schöppingen. Gegen 21.50 Uhr warf der Mann, der zurzeit in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Schöppingen untergebracht ist, ein Fenster zu einem Gastraum ein und griff durch das Loch. Der Geschädigte bemerkte den Einbruchsversuch und konnte den Algerier festhalten. Der Fluchtversuch endete für den Täter auf dem Gehweg. Aufgrund der drogenbedingten Verfassung des Täters wurde der Rettungsdienst zum Tatort gerufen. Zwischen aggressiven Ausbrüchen bis hin zur Bewusstlosigkeit schwankte der Zustand des Einbrechers. Auch beim Transport in ein Krankenhaus setzte sich das fort. Polizeibeamte mussten die Fahrt begleiten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Das Fahrrad wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell