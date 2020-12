Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrügerischer Anruf; 17.000,- EUR Schaden

Polizei HaßlochPolizei Haßloch (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist ein 68-Jähriger aus dem Landkreis Bad Dürkheim am 2. Dezember 2020 einem Betrüger aufgesessen, der finanzielle Schaden ist groß. Als Mitarbeiter von Microsoft gab sich ein Anrufer aus und überredete den Mann raffiniert, 17.000,- EUR in bar per Eilbrief nach Berlin zu senden. Die Polizei Haßloch warnt wiederholt vor Anrufern, die sich als Mitarbeiter von Microsoft ausgeben und ihre Opfer zu überreden versuchen, ihnen Zugriff auf dem Computer zu gewähren, da man einen Virenbefall festgestellt habe.

