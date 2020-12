Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brand im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses

Bad DürkheimBad Dürkheim (ots)

Am 16.12.2020 um 22:00 Uhr wurde der Brand eines Einfamilienhauses in Bad Dürkheim gemeldet. Vor Ort konnte durch die Feuerwehr das brennende Dachgeschoss des Anwesens festgestellt werden. Die Feuerwehr begann unverzüglich mit den Löscharbeiten, welche bis 01:00 Uhr in die Nacht andauerten. Zwei Räume brannten vollständig aus. Auch das Dach wurde in dem Bereich vollständig zerstört. Die Schadenshöhe beträgt ca. 120000EUR. Umliegende Wohnhäuser waren vom Brandgeschehen nicht betroffen. Wie es zu dem Brand kam, ist aktuell noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

