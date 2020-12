Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße

Am 17.12.2020 kam es in dem Zeitraum von 10:00-12:00 Uhr in der Gimmeldinger Straße in 67433 Neustadt zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Die 41-jährige Geschädigte parkte ihren PKW der Marke VW ordnungsgemäß in der genannten Straße in Höhe der Einmündung Villenstraße. Ein/eine unbekannte/r Fahrzeugführer/in streifte vermutlich mit einem weißen LKW den geparkten PKW. Hierbei entstand am geparkten PKW ein Sachschaden von mindestens 4000 Euro. Der/die Verursacher/in verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen die den vermutlich weißen LKW gesehen haben oder Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Neustadt zu melden.

