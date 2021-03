Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Gebäude der Gemeindeverwaltung Großenkneten beschädigt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Zwischen Freitag, 19. März 2021, 16:30 Uhr und Montag, 22. März 2021, 07:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter ein Kunststofffenster sowie die Gebäudefassade der Gemeinde Großenkneten in der Straße Markt. Im relevanten Zeitraum entzündeten die Täter unterhalb eines Fensters unbekannte Gegenstände, was zu einem Verrußen des Kunststofffensters und der Gebäudefassade führte. An einem Busch, der sich im Bereich der Brandstelle befand, entstand ebenso leichter Sachschaden. Die Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt.

Zeugen, die tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell