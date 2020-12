Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar für Sa., 05.12.2020

GoslarGoslar (ots)

PKW-Diebstahl

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein schwarzer Mercedes-Benz Transporter, Typ Viano, in der Wachtelpforte entwendet. Der Pkw wurde vermutlich mit Originalschlüsseln entwendet, die tags zuvor bei einem Einbruch erbeutet wurden. Das Kennzeichen lautet GS-CD 401. Hinweise bitte an die Polizei Goslar unter 05321/3390.

Killig, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell