Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht von 04.12.2020

Bild-Infos

Download

GoslarGoslar (ots)

Illegale Müllentsorung in der Feldmark

Langelsheim. Eine Hundehalterin wurde am Freitag beim Spaziergang mit ihrem Vierbeiner auf eine illegale Müllentsorgung südlich der Seesener Straße aufmerksam. Hinter der sog. Scheuklappenbrücke an der dortigen Bahnstrecke wurden von einer bisher unbekannten Person OSB-Platten und weiße Schrankwände entsorgt. Hinweise bitte an die Polizei Langelsheim, Tel. 05326 / 978780

Torsten Schmidt, Polizeioberkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Langelsheim

Telefon: 05326-9787-80

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell