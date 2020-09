Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Alkoholisierter Radfahrer missachtet Rotlicht (22.09.2020)

Konstanz (ots)

Weil ein von der Friedrichstraße kommender 37-jähriger Radfahrer am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr an der Kreuzung Zähringerplatz das für ihn geltende Rotlicht der dortigen Ampelanlage missachtet hatte, haben Beamte des Polizeirevier Konstanz den Mann in der Jahnstraße kontrolliert. Hierbei stellten die Polizisten starken Alkoholgeruch fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Nachdem dieser einen Wert von 1,6 Promille anzeigte, veranlassten die Beamten die ärztliche Blutentnahme im Krankenhaus und untersagten die Weiterfahrt.

