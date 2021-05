Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Nächtlicher Blitz-Einbruch in Goldschmiede-Geschäft in Unna - Zeugen gesucht

Unna (ots)

Am frühen Samstagmorgen ( 22.05.2021 ) gegen 22:25 Uhr brachen zwei bislang unbekannte Täter in ein Goldschmiede-Geschäft an der Massener Straße in Unna ein. Nach bisherigem Kenntnisstand schlugen sie mit Vorschlaghämmern eine Scheibe ein, entnahmen Schmuckstücke aus der Auslage und flüchteten nach Angaben eines Zeugen zu Fuß über die Gürtelstraße. An der Flügelstraße stiegen sie in einen PKW ein, in dem möglicherweise eine dritte Person wartete. Das Fahrzeug entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hertingerstraße. Nähere Angaben zum Fahrzeug liegen bislang nicht vor. Die Fahndung nach dem Fahrzeug und den Tätern verlief negativ. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Die beiden unbekannten Männer werden wie folgt beschrieben: Person 1: etwa 175 cm groß, etwa 25-30 Jahre alt, dunkelblaue Hose, grauer Kapuzenpullover, Kapuze aufgesetzt. Person 2: etwa 175 cm groß, etwa 25-30 Jahre alt, schwarze Hose, schwarzer Kapuzenpullover, Kapuze aufgesetzt.

Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell