POL-LB: Steinheim an der Murr - Kleinbottwar: Pkw zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte zwischen Montag, 21:00 Uhr und Dienstag, 20:30 Uhr einen in der Alte Straße in Kleinbottwar abgestellten Audi und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Der Polizeiposten Steinheim an der Murr bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07144 823060.

