POL-MI: Auto prallt gegen Sattelzug: Zwei Verletzte bei Unfall am Morgen in Rahden-Kleinendorf

Rahden, Osnabrück (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Sattelzug ist es am Mittwochmorgen auf der Kreuzung der B 239/Lemförder Straße in Rahden-Kleinendorf gekommen. Dabei wurden die beiden Insassen des Pkw aus Osnabrück verletzt. Bereits im Laufe der Nacht hatte es an gleicher Stelle einen Unfall gegeben.

Der 77-jährige Fahrer eines älteren Mercedes war zusammen mit seiner 69-jährigen Beifahrerin gegen 6.30 Uhr aus Richtung Sielhorst kommend auf der Lemförder Straße unterwegs. Als der Mann laut Polizei offenbar beabsichtigte, die Diepholzer Straße (B 239) geradeaus zu überqueren, prallte sein Wagen gegen die Seite des Sattelzugs. Dessen 48-jähriger Fahrer war zusammen mit einem Arbeitskollegen aus Herford kommend in nördlicher Richtung auf der Vorfahrtsstraße unterwegs. Zum Zeitpunkt der Kollision war die Ampelanlage an der Kreuzung aufgrund eines nächtlichen Unfalls ausgefallen. Für die Lemförder Straße zeigte die Ampel gelbes Blinklicht.

Die beiden Insassen des Mercedes wurden durch die Besatzungen zweier Rettungswagen in die Klinken nach Lübbecke und Minden gebracht. Der Lkw-Fahrer und sein Begleiter blieben unverletzt. Neben dem Pkw musste auch der Auflieger des Lkw abgeschleppt werden. Da die Kreuzung großflächig mit Glassplittern übersäht war und zudem Öl aus dem Mercedes auf die Fahrbahn ausgelaufen war, musste die Unfallstelle aufwendig gereinigt werden. Daher war der Bereich zeitweise für den Verkehr gesperrt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

