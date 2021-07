Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: In Schlangenlinien gefahren

Ludwigsburg (ots)

In Schlangenlinien war am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr der 34-jährige Fahrer eines Kleintransporters in Aidlingen unterwegs. Er fiel dabei einer Zeugin auf, die die Polizei verständigte. Polizeibeamte, die den 34-Jährigen kurze Zeit später kontrollierten, stellten bei ihm deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe. Er ist zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

