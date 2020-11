Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen, Hellweg, Trunkenheitsfahrt mit Folgen endet vor einem Baum

BergkamenBergkamen (ots)

Am 15.11.2020, gegen 03:25 Uhr befuhr eine 24 jährige Bergkamenerin mit ihrem Pkw, die Straße Hellweg in Richtung Ostenhellweg. Auf trockener Fahrbahn kam die Pkw-Führerin in dortigen 30 Zone nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst gegen einen Baum. Hierbei verletzte sich die Frau und mußte mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus zwecks medizinischer Versorgung gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin durch die aufnehmenden Beamten festgestellt. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und mußte durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307-921-3220 oder 02303-921-0 entgegen. /CP

