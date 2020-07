Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schrottdiebe auf gefährlichem Beutezug

Bischofswerda (ots)

Am Bahnhof Bischofswerda haben sich vermeintliche Schrottdiebe an einem Weichensignal zu schaffen gemacht. Bundespolizisten fanden am 9. Juli 2020 um 11:30 Uhr am Gleis 10 einen geöffneten Signalkasten vor. Die Leuchteneinheit darin funktionierte noch. Ob die Diebe das gesamte Signal demontieren wollten um es vielleicht bei einem Schrotthändler zu Geld zu machen ist ungeklärt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen versuchtem Diebstahl eingeleitet und prüft, ob gar ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr vorgelegen hat. Zu einer konkreten Gefährdung durchfahrender Züge ist es nicht gekommen. Bürgerinnen und Bürger, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Bundespolizeiinspektion Ebersbach unter 03586 / 76020.

