Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: 2 Einbrüche; Auto verkratzt; Auseichmanöver wegen Ausweichmanöver endet mit Unfall; Unbekanntes Kind von Auto touchiert; 11 Fahrer*innen unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Einbrecher erbeutet Schmuck

Beim Einbruch in eine Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße erbeutete der Täter Goldschmuck im Wert ca. 2000 Euro. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit am Freitag, 02. April, zwischen 15.30 und 21.30 Uhr. Die Kripo interessiert insbesondere, ob es Zeugen gibt, die in dieser Zeit ein Verlassen einer Wohnung durch ein Fenster beobachtet haben, denn nach den bisherigen Erkenntnissen drang der Täter durch die Wohnungstür ein und flüchtete dann durch ein Fenster. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Einbruch in Tennisheim gescheitert

Der Einbruch in das Tennisheim im Teichwiesenweg scheiterte. Der oder die Täter richteten jedoch einen höheren Schaden an. Die Tat ereignete sich zwischen 16 Uhr am Freitag und 11 Uhr am folgenden Samstag, 03. April. Zwar beschädigten der oder die Täter mit dem Fuß eines Schirmständers die Verglasung der Eingangstür, jedoch hielt das Sicherheitsglas stand und machte ein Einsteigen unmöglich. Der Versuch die Metalltür zum Umkleidetrakt aufzubrechen, scheiterte letztendlich auch. Schließlich wurde auch noch die doppelt verglaste Scheibe eines vergitterten Fensters zerstört. Der entstandene Sachschaden ist sicher vierstellig. Die Kripo Marburg hat auch in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421 4060.

Friedendorf - Auto auf dem Parkplatz des Bürgerhauses verkratzt

Die Polizei ermittelt nach einer Sachbeschädigung an einem Auto und bittet um sachdienliche Hinweise. Die Tat war am Freitag, 02. April, zwischen 08.30 und 19.30 Uhr. Der betroffene schwarze Audi A 4 Kombi parkte auf dem Parkplatz des Bürgerhauses von Friedensdorf in der Straße Unterm Dorf. Der tiefe Kratzer über die gesamte linke Fahrzeugseite bedeutet einen Schaden von schätzungsweise 1500 Euro. Wer hat zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht, die mit der Sachbeschädigung an dem Audi zusammenhängen könnten? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Biedenkopf - Auseichmanöver wegen Ausweichmanöver endet mit Unfall

Ein Golffahrer, der zur Vermeidung eines Zusammenstoßes dem entgegenkommenden silbernen Daimler Sprinter auswich, touchierte die Leitplanke, wodurch an dem Golf ein Schaden von ca. 2000 Euro entstand. Der Sprinterfahrer war nach Angaben des Golffahrers seinerseits einem Reh ausgewichen und dabei teilweise auf die Fahrspur des Golfs geraten. Ein Zusammenstoß zwischen den Autos und mit dem Tier gab es nicht, sodass der Sprinterfahrer die Folge des Geschehens vermutlich nicht bemerkte und daher nicht anhielt. Der Unfall passierte am Donnerstag, 01. April, gegen 16.25 Uhr auf der Bundesstraße 62 zwischen Biedenkopf und Eckelshausen in etwa auf Höhe des Parkplatzes Erlenmühle. Der 19 Jahre junge Golffahrer befand sich auf dem Weg nach Eckelshausen, der Sprinter fuhr von Biedenkopf Richtung Lahntal. Wer hat das bzw. die Fahrmanöver noch bemerkt? Wer kann nähere Angaben zu dem silbernen Daimler Sprinter machen? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Biedenkopf - Unbekanntes Kind von Auto touchiert

Die Polizei Biedenkopf sucht ein Kind, dass am Freitag, 02. April, gegen 18.05 Uhr, in der Unterführung der Lindenstraße zur Straße Am Altenberg von einem blauen Auto touchiert wurde. Der 57 Jahre alte Autofahrer meldete sich bei der Polizei Biedenkopf, nachdem er nach dem Wenden seines Autos die Kinder, die er unter der Brücke gesehen hatte, nicht mehr finden und ansprechen konnte. Nach seinen Angaben fuhr er durch die Lindenstraße Richtung Am Altenberg und bemerkte am Straßenrand zwei in gleiche Richtung laufende Kinder. Als er sich auf gleicher Höhe mit den Kindern befand, wedelte eines der Kinder in einer tanzähnlichen Bewegung mit den Armen und es kam zum Kontakt mit dem rechten Außenspiegel. Um abzuklären, ob das Kind verletzt ist, bittet die Polizei Biedenkopf darum, dass sich die Erziehungsberechtigten mit dem betroffenen Kind bei der Wache melden. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Landkreis - 11 Fahrer*innen unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss

Über die Osterfeiertage veranlasste die Polizei bei einer 35 Jahre alten Frau und bei zehn Männern im Alter zwischen 23 und 43 Jahren Blutproben, weil sie unter dem Einfluss berauschender Mittel ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr fuhren. Die Kotrollorte waren überwiegend in Marburg und im Ostkreis. Die Polizei untersagte in allen Fällen die Weiterfahrt und musste in dem einen oder anderen Fall dazu auch den Fahrzeugschlüssel sicherstellen. Teilweise ergaben sich bei den Kontrollen weitere Besonderheiten. So wiederlegte z.B. der Drogentest eines 23-Jährigen seine Äußerung, dass " er noch nie etwas mit Betäubungsmitteln zu tun hatte, durch eine positive Reaktion auf Metamphetamine, Amphetamine, Kokain und THC. Ein 38 Jahre alter Autofahrer steigerte sich bei der Kontrolle zunehmend in seiner Aggressivität was letztendlich in nicht mehr enden wollenden Beleidigungen der Polizei beamten gipfelte. Da die Polizei bei ihm zudem ein mutmaßliches Reizstoffsprühgerät ohne jedes amtliche Prüfzeichen und ohne jegliche sonstige Kennzeichnung sicherstellte, muss sie der Mann wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, den Beleidigungen und dem vermutlichen Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. Ein Rollerfahrer gab zunächst falsche Personalien an und gleichzeitig sofort zu, keinen Führerschein für sein Gefährt zu haben. Sein Alkotest zeigte 1,03 Promille und der Drogentest reagierte auf mehrere Stoffe. Seine wahre Identität verschwieg der 23-Jährige wegen des offenen Vollstreckungshaftbefehls gegen ihn. Ein weiterer 23 Jahre alter Autofahrer muss sich zusätzlich aufgrund eines mitgeführten und von der Polizei sichergestellten Teleskopschlagstockes wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Ein wiederum 23 Jahre alter Autofahrer bemerkte den wendenden Streifenwagen, befürchtete eine Kontrolle und versuchte zu flüchten. Er stellte den Wagen zeitnah ab und setzte seinen Weg zu Fuß fort. Die Flucht endete zeitnah, denn er lief der Streifenwagenbesatzung in die Arme, die ihn als Fahrer sofort wiedererkannte.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf