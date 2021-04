POL-MR: Polizeipräsidium Mittelhessen: SICHER! Dein Rad

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

"Anketten, nicht nur abschließen!", heißt es im neuen Informations-Flyer des Polizeipräsidiums Mittelhessen, mit welchem sich die Kriminalpolizeilichen Beraterinnen und Berater der Präventionsabteilung zu Beginn der Fahrradsaison an Zweiradbesitzer wenden. Das Faltblatt enthält wichtige Informationen, hilfreiche Tipps und nützliche Tricks, um Fahrraddieben das Leben möglichst schwer zu machen. Kurz und prägnant zusammengefasst und in die Kategorien "Verhalten", "Technik" und "Abstellort" untergliedert, erhält man hier eine Vielzahl erprobter und bewährter "Kniffe", die es diesbezüglich zu beachten gilt.

Unter dem Motto "SICHER! Dein Rad" informierten am Dienstag (30.3.21) Kriminalpolizeiliche Berater/-innen in Bad Vilbel und Marburg interessierte Bürgerinnen und Bürger darüber, wie eine gute Diebstahlprävention aussehen sollte. Ob zu Fuß oder auf dem Rad: Ins Gespräch kommen konnte man am Bad Vilbeler Niddaplatz mit Kriminalhauptkommissarin Sylvia Jacob (Kriminalpolizeiliche Beraterin für den Wetteraukreis), die dort mit tatkräftiger Unterstützung von Polizeihauptkommissarin Heike Horlacher ihren Informationsstand aufgebaut hatte. Zwischen 11 Uhr und 14 Uhr führten die beiden Polizistinnen bei bestem Wetter, unter Beachtung der Hygienebestimmungen, Beratungsgespräche und verteilten Informationsmaterial. "Das Angebot wurde von Vielen dankend angenommen!", resümierte KHK'in Jacob anschließend.

Selbst in die Pedale trat Jan-Oliver Karo, Kriminalpolizeilicher Berater des Kreises Marburg-Biedenkopf. Der Kriminalhauptkommissar war zwischen 11 Uhr und 13.30 Uhr entlang des Lahnradweges sowie in Niederweimar unterwegs, um die druckfrische Informationsbroschüre "unter die Leute zu bringen." Mit vielen Bürgerinnen und Bürgern war er auf seiner Präventionstour ins Gespräch gekommen.

In den kommenden Wochen und Monaten plant das Hauptsachgebiet Prävention mit Sitz im Gießener Polizeipräsidium weitere derartige Aktionen, auch im Lahn-Dill-Kreis und dem Kreis Gießen. Termine für anstehende Fahrradcodierungen der Polizei in den mittelhessischen Landkreisen werden rechtzeitig im Internet sowie den lokalen Printmedien angekündigt. Anschließend kann man sich telefonisch für eine Terminvereinbarung an die jeweiligen Dienststellen wenden.

Hilfreiche Präventionstipps finden Sie auch im Internet unter https://www.polizei-beratung.de .

Die Erreichbarkeiten der Kriminalpolizeilichen Berater/-innen des Polizeipräsidiums Mittelhessen finden Sie unter https://k.polizei.hessen.de/935239299.

