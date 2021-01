Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Schneeglatte Fahrbahn führt zu Unfall (13.01.2021)

Vöhrenbach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochabend gegen 20 Uhr auf der Landstraße 180 zwischen Vöhrenbach und Hammereisenbach gekommen. Ein 59-jähriger Opel Fahrer fuhr in Richtung Hammereisenbach und kam auf Höhe des Bernreutehofs auf glatter Fahrbahn nach rechts von der Straße ab, wo er mit einem Verkehrsschild kollidierte. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Tobias Schöpf / Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell