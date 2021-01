Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim

Landkreis Tuttlingen) Vorfahrt missachtet (13.01.2021)

Gosheim (ots)

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos ist das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 17 Uhr an der Kreuzung Wehinger Straße / Zeppelinstraße ereignet hat. Eine 51-jährige Autofahrerin fuhr auf der Wehinger Straße in Richtung Wehingen. An der besagten Kreuzung bog sie nach links in die Zeppelinstraße ein und übersah hierbei den aus Richtung Wehingen kommenden Mercedes-Benz eines 47-Jährigen. Bei der Kollision wurde zwar niemand verletzt, die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten jedoch abgeschleppt werden.

