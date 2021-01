Polizeipräsidium Konstanz

Oberndorf

Landkreis Rottweil) Auto prallt gegen Verkehrszeichen (14.01.2021)

Oberndorf am Neckar (ots)

Sachschaden von mehreren hundert Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Donnerstag gegen 7 Uhr in der Austraße ereignet hat. Ein Autofahrer fuhr auf der Kreisstraße 5500 von Trichtlingen kommend in Richtung Altoberndorf. Als er nach rechts in die Austraße abbog, geriet er aufgrund von Schneeglätte ins Schleudern, überfuhr einen Verkehrsteiler und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der Fahrer blieb unverletzt.

