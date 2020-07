Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Auto landet auf Schienen

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, um 08:50 Uhr, kam es an der Kreuzung Dr.-Wilhelm-Röpke-Straße/Wiedenbrücker Straße/Lippertor/Lipperoder Straße zu einem Unfall. Ein 43--jähriger Mann aus Lippstadt war mit seinem Fiat auf der Dr.-Wilhelm-Röpke-Straße unterwegs. Er beabsichtigte nach links in die Wiedenbrücker Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden VW Tiguan eines 35-jährigen Mannes aus Rietberg. Durch die Wucht der Kollision wurde der Fiat auf die parallel zur Straße laufenden Schienen geschleudert. Der Fahrer des Tiguan wurde zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000,-EUR geschätzt. Die Bahnstrecke der WLE musste für die Unfallaufnahme und Bergung des Fiats kurzfristig gesperrt werden. (lü)

