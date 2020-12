POL-PDNR: Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 09.12.2020 Altenkirchen -Wohnungseinbruchsdiebstahl

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

In der Zeit von Montag, 07.12.2020, 11.30 Uhr, bis Dienstag, 08.12.2020, 12.00 Uhr, kam es in Altenkirchen zu einem Einbruchsdiebstahl. Bislang unbekannte Täter brachen in der Straße "Auf dem Steinchen" in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten diverse Gegenstände. Die PI Altenkirchen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

