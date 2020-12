Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Aufgefundener Rucksack am Siegufer in Wallmenroth

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

WallmenrothWallmenroth (ots)

Am Dienstag, dem 08.12.2020, wurde am Siegufer in Wallmenroth ein schwarzer Rucksack mit Inhalt, bestehend aus verschiedenen Tüten und Behältnissen aufgefunden.

Wer kann Angaben zum Besitzer dieses Rucksackes und den Taschen machen?

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



