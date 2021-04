Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zeugen gesucht zu: ++ Unfallfluchten ++ Schmiererei an Gebäude ++ Sachbeschädigung an Skoda ++ Einbruch in Gaststätte ++

Marburg-Biedenkopf (ots)

Zaun angefahren

Marburg- Wehrda: Auf etwa zwei Meter Länge verursachte ein Unbekannter Beschädigungen an einem Zaun in der Straße Auf dem Schaumrück. Der Zaun an der Ecke zur Freiherr-vom-Stein-Straße befindet sich in der Nähe zum Friedhofsparkplatz. Aufgrund roter Lackspuren ist es wahrscheinlich, dass ein rotes Fahrzeug die 150 Euro teuren Beschädigungen am Montag (29.03.) zwischen 09 Uhr und 14 Uhr hinterließ. Die Marburger Polizei, tel. 06421/ 406-0, bittet um Zeugenhinweise.

VW touchiert

Kirchhain: Einen schwarzen VW touchierte ein Unbekannter am Dienstag (30.03.) mit seinem Fahrzeug. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Unfall ereignete sich zwischen 16 Uhr und 16.40 Uhr in der Hofackerstraße. Die Polizei in Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, bittet um Zeugenhinweise.

Audi hinten rechts beschädigt

Stadtallendorf: Etwa 1500 Euro hoch ist der Schaden, den ein unbekannter Autofahrer am Dienstag (30.03.) in der Weserstraße verursachte. Zwischen 06 Uhr und 13.30. Uhr kollidierte er mit dem geparkten Audi und entfernte sich anschließend. Die Polizei in Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, bittet um Zeugenhinweise.

Gebäude beschmiert

Marburg: Ein Unbekannter sprühte zwei Mal den Schriftzug "Müde" an eine Hauswand in der Gutenbergstraße. Die weiße Farbe verursacht einen Schaden von etwa 200 Euro und wurde am Donnerstag (01.04.) festgestellt. Seit wann die Schmiererei sich an der Wand befindet, ist nicht sicher. Die Marburger Polizei, tel. 06421/ 406-0, bittet um Zeugenhinweise.

Skoda zerkratzt

Marburg: Einen 30cm langen Kratzer hinterließ ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand an einem blauen Skoda in der Straße Barfüßertor. Das Beheben des Schadens dürfte 750 Euro kosten. Die Sachbeschädigung geschah zwischen 18 Uhr am Freitag (26.03.) und 08 Uhr am Dienstag (30.03.). Hinweise dazu erbittet die Marburger Polizei unter tel. 06421/ 406-0.

In Gaststätte eingebrochen

Biedenkopf: Durch das Aufhebeln der Eingangstür gelangten Diebe in eine Gaststätte in der Thauwinkelstraße und entwendeten dort zwischen 23 Uhr am Dienstag (30.03.) und 10.30 Uhr am Mittwoch mehrere hundert Euro Bargeld. Der entstandene Schaden an der Tür beträgt etwa 100 Euro. Die Kripo Marburg, tel. 06421/ 406-0, sucht Zeugen des Einbruchs.

Yasmine Hirsch

