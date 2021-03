Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bei Schulwegüberwachung Mercedes stillgelegt

Speyer (ots)

Am Dienstagmorgen wurde von Beamten der Polizei Speyer im Zeitraum von 07:20 Uhr bis 08:00 Uhr der Schulweg zur Woogbachschule im Rainer-Maria-Rilke-Weg überwacht. Hierbei kam es zu keinen Beanstandungen. Alle Kinder in den kontrollierten Fahrzeugen waren ordnungsgemäß angegurtet. Während der Schulwegüberwachung wurde zudem ein tiefergelegter Mercedes kontrolliert. An dem Fahrzeug waren Felgen angebracht, für die keine Änderungsabnahme vorlag. Da durch die vorgenommenen Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war, wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und die die Zulassungsstelle informiert. Den 59-jährigen Fahrer aus Mannheim erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

