POL-LB: Sindelfingen: VW Passat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, zwischen 21:00 und 02:30 Uhr, hat ein unbekannter Täter in der Spitzholzstraße auf Höhe der Hausnummer 39 die rechte hintere Scheibe eines VW Passat eingeschlagen und das Fahrzeug geöffnet. Er entwendete eine Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld sowie eine Tasche vom Rücksitz und richtete zudem etwa 500 Euro Sachschaden an. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, bittet um Hinweise.

