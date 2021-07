Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Whirlpool-Pumpe fängt Feuer

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund eines technischen Defekts hat am Mittwoch gegen 16:35 Uhr in einem Gartenhaus in der Stuttgarter Straße die Pumpe eines Whirlpools Feuer gefangen. Die Flammen griffen in der Folge auf das Gartenhaus über. Durch die Hitze platzen mehrere Dachplatten mit lauten Knall. Dies führte dazu, dass mehrere besorgte Anwohner bei der Polizei Explosionen meldeten. Die Feuerwehr Magstadt war mit 25 Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand schnell gelöscht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell