Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 30.03.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Sachbeschädigung/Diebstahl an Pkw in drei Fällen++Sachbeschädigung an Ladenlokal++

Leer- Sachbeschädigung/Diebstahl an Pkw in drei Fällen In der Zeit vom 28.03.2021, 20:00 Uhr bis 29.03.2021, 10:00 Uhr kam es in einem Parkhaus an der Mühlenstraße zu der Beschädigung von drei dort geparkten Pkw Mercedes, von welchen ein Fahrzeug mit einer Oldtimer-Zulassung versehen ist. Unbekannte Täter brachen an beiden Fahrzeugen das vordere aufgeklappte Fahrzeugemblem ab und nahmen es mit. Die Polizei hat den Vorfall vor Ort aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die sachdienlich Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Filsum - Sachbeschädigung an Ladenlokal

In der Zeit vom 26.03.2021, 19:00 Uhr bis zum 27.03.2021, 12:00 Uhr kam es an einem Ladenlokal am Rathausring zu einer Sachbeschädigung, bei welcher derzeit unbekannte Täter eine Werbetafel abrissen und diese einige hundert Meter entfernt entsorgten. Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, mit der Polizei in Filsum Kontakt aufzunehmen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

