Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: In Metzgerei und Eisdiele eingebrochen

Fulda (ots)

Großenlüder - Mehrere Kringel Wurst im Wert von rund 50 Euro entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (14.07.) in der Lauterbacher Straße aus einer Metzgerei. Zudem wurde eine geringe Summe Bargeld aus einer gegenüberliegenden Eisdiele gestohlen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Täter ein zur Straßenseite "An der Burg" gelegenes Fenster der Metzgerei auf und verschafften sich so Zutritt zu den dortigen Räumlichkeiten. In die Eisdiele gelangten die Einbrecher über eine aufgehebelte Zugangstür des Verkaufsraums. Der entstandene Gesamtschaden beträgt rund 1.000 Euro.

Ob die beiden Einbrüche im Zusammenhang stehen ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidiums Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Dominik Möller,

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell