Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Bürocontainer - Diesel aus Lkw-Tank gestohlen - Kennzeichendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Bürocontainer

Nentershausen - Mehrere Container einer Firma in der Straße "Im Marbach" wurden am Dienstagabend (13.07.), in der Zeit zwischen 18 Uhr und 23 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln von Fenstern und Türen gelangten die Langfinger in die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diesel aus Lkw-Tank gestohlen

Hauneck - Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Mittwoch (14.07.) circa 300 Liter Diesel aus dem Tank eines Betonmischers. Der Lkw stand zur Tatzeit auf einem frei zugänglichen Firmengelände in der Straße "Döllwiesen". Das Diebesgut hat einen Wert von rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld - Unbekannte Langfinger entwendeten die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-ST 880 eines schwarzen Skoda Rapid in der Hünfelder Straße. Das Fehlen der Kennzeichen wurde am Montagabend (12.07.) festgestellt. Der Tatzeitraum ist derzeit nicht genau bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell