POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

1. HEF

Unfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld - Am Dienstag (13.07.), gegen 14:50 Uhr, befuhr eine 62-jährige PKW-Fahrerin die B62 aus Richtung Niederaula kommend und bog nach rechts in die B27 ein. Bei dem Vorgang übersah sie den PKW eines vorfahrtsberechtigten Mannes und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Ronshausen - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Sonntagabend (11.07.) in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19 Uhr den Aueweg in Ronshausen. Dabei berührte er einen seitlich am Fahrbahnrand parkenden gelben VW-Touran. Es entstand circa 2.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Verkehrsunfallflucht

Bebra - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Dienstag (13.07.), gegen 21.30 Uhr, die B 27 aus Richtung Sontra kommend in Richtung Bebra. Zwischen den Ortschaften Bebra-Asmushausen und Bebra kam der unbekannte Fahrer in einer langen Rechtskurve nach rechts von der regenassen Fahrbahn ab. Er geriet auf die Bankette und teils in den neben der Fahrbahn befindlichen Graben. Dabei überfuhr er drei Leitpfosten und beschädigte diese. Der Sachschaden beträgt circa 250 Euro. Ein Zeuge beobachtete, wie der Beifahrer des verunfallten silbernen älteren Honda mit rumänischer Zulassung das Auto wieder auf die Fahrbahn schob. Der Unfallfahrer und sein Helfer entfernten sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle. Ein weiterer Zeuge der am Unfallort anhielt, fuhr weiter, da seine Hilfe nicht notwendig war. Dieser wird gebeten sich mit der Polizei Rotenburg in Verbindung zu setzen. Hinweise erbeten unter 06623/937-0.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg- Am Dienstag (13.07.), gegen 15.45 Uhr, parkte eine Pkw-Fahrerin aus Bebra ihren roten Opel-Adam in der Breitenstraße vor der dortigen Eisdiele. Ein Rotenburger Pkw-Fahrer touchierte vermutlich beim Einparken mit seinem Mazda den parkenden Pkw im hinteren Heckbereich. Es entstand circa 100 Euro Sachschaden. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte jedoch durch die Polizei ermittelt werden.

Pst. Rotenburg a. d. Fulda

2. VB

Spiegelberührung

Gemünden - Am Dienstag (13.07.), gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 48-jähriger LKW-Fahrer aus Groß-Gerau mit seinem grünen Mercedes LKW die L 3073 von Elpenrod nach Nieder-Gemünden. Seinen Angaben zu Folge kam ihm auf der Strecke ein roter LKW entgegen, welcher ziemlich weit auf die Gegenfahrbahn gekommen sei. Es kam zu einer Spiegelberührung der beiden LKW. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 300 EUR zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

E-Scooter-Fahrerin und Beifahrer stürzen

Homberg - Am Montag (12.07.), gegen 12:08 Uhr, befuhr eine 34-jährige Frau aus Homberg mit ihrem E-Scooter die Straße "An der Schloßmauer" in Richtung "Marktstraße". Hierbei beförderte sie verbotswidrig ihren 6-jährigen Sohn auf dem Elektrokleinstfahrzeug. Die Frau kam ins Schlingern, prallte in der Folge rechtsseitig gegen eine Natursteinmauer und kam mit ihrem Fahrzeug zu Fall. Sie und ihr Sohn wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 100 Euro.

Polizeistation Alsfeld

