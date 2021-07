Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Datzeroth (ots)

Am 10.07.2021 kam es in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr zu einem Einbruch in der Ortslage Datzeroth. Hierbei wurde durch unbekannte Täter eine Hintertür eines Einfamilienhauses gewaltsam geöffnet und das Anwesen deliktstypisch durchsucht.

Zeugen welche Hinweise zu auffälligen PKW's, oder auch Personen, in der Ortslage Datzeroth geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per e:mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell