Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederfischbach - Raub auf Araltankstelle

Niederfischbach (ots)

Am Donnerstagabend, den 08.07.2021, wurde die Tankstelle in der Konrad-Adenauer-Str. in Niederfischbach überfallen. Gegen 22:00 Uhr betrat eine männliche Person das Tankstellengebäude und bedrohte die Mitarbeiterin mit einer schwarzen Pistole. Er forderte die Frau auf, das Bargeld in eine Tüte zu packen. Die Bedienstete kam der Aufforderung nach und händigte einen dreistelligen Geldbetrag aus. Danach verließ der Täter das Gebäude und das Tankstellengelände. Er lief zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Trotz sofort eingeleiteter umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bisher nicht festgenommen werden. Bei den Suchmaßnahmen waren Polizeibeamte von der Polizeiinspektion Betzdorf und Siegen, eine Hubschrauberbesatzung und Diensthundeführer im Einsatz.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 175cm bis 180 cm groß, schmale Figur, heller Hauttyp, ca. 20-25 Jahre alt Bekleidung: schwarze Trainingshose, weißer Kapuzenpullover, schwarze Schuhe (Sneaker) mit heller Sohle, schwarze Handschuhe

Die Kriminalinspektion Betzdorf (02741/926-0) bittet um Hinweise zu dem vorgenannten Überfall, insbesondere zu Personen oder zu von dem Täter weggeworfenen Gegenständen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell