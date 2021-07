Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Junger Radfahrer bei Unfall verletzt

Betzdorf (ots)

Am 08.07.2021, gegen 13:20 Uhr befuhr ein 14-jähriger Jugendlicher mit seinem Fahrrad den Konrad-Adenauer-Platz am Busbahnhof in Betzdorf, um anschließend in den fließenden Verkehr Richtung Siegstraße einzufahren. Er bremste sein Fahrrad ab, um einem bevorrechtigten Pkw passieren zu lassen. Infolge einer defekten Bremse prallte der junge Radfahrer seitlich gegen den vorbeifahrenden Pkw. Dabei wurde der Jugendliche leicht verletzt; an den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell