Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Konz (ots)

In der Nacht von Samstag, 29.05.2021, und Sonntag, den 30.05.2021, kam es auf einem Parkstreifen vor dem Auslieferungslager der Firma Möbel Martin in Konz zu einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Der Sachverhalt wurde um 04:50 Uhr am Sonntagmorgen gemeldet. Bisher unbekannte Täter schlugen die Beifahrerscheibe eines dort geparkten grauen Peugeot 207 ein. Da der Eigentümer nicht erreicht werden konnte, wurde das Fahrzeug aus Eigentumssicherungsgründen durch ein Abschleppunternehmen auf deren Firmengelände abgeschleppt. Hinweise an die Polizeiinspektion Saarburg 06581-9155-0 oder an die Polizeiwache Konz 06501-9268-0.

