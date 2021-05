Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Idar-Oberstein (ots)

Am 31.05.2021 gegen 11:10 Uhr ereignete sich in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein auf Höhe von Taxi Allmang eine Verkehrsunfallflucht. Dabei hat der bisher unbekannte Fahrer eines silbernen Kombis einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten schwarzen Mazda beschädigt und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Hierdurch ist ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich entstanden. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht, insbesondere zu dem silbernen Kombi geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/561-0 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell