Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung

Vandalismus

Palzem (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 27.05.2021, 14:00 Uhr und Samstag, dem 29.05.2021, 11:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter insgesamt 4 Fensterscheiben eines unbewohnten Hauses in Palzem, Römerstraße 7, mit Steinen eingeworfen. Die beschädigten Fenster befinden sich aus Straßensicht an der linken Hausseite. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat und / oder Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06581/9155-0 an die Polizeiinspektion Saarburg zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell