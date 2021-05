Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf Höhe IO-Weierbach, zwei beteiligte Motorräder

Idar-Oberstein (ots)

Am Sonntag, 30.05.2021 gegen 15:30Uhr, ereignete sich auf der B41, Höhe Globus Warenhaus, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorrädern. Beide Kräder aus dem Bereich Alzey wollten hintereinander auf die B 41 in Richtung Idar-Oberstein auffahren. Aufgrund zu geringem Abstandes fuhr die hintere Maschine auf den Vorausfahrenden auf, wobei der Unfallverursacher zu Fall kam. Dieser musste zur weiteren medizinischen Behandlung mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Zum Zeitpunkt der Verkehrsunfallaufnahme kam es auf der B41 zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen.

