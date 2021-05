Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trickdiebstahl in Wohnung

Idar-Oberstein (ots)

Am Freitag, 28.05.2021 gegen 10.50 Uhr verschafften sich zwei männliche Personen, unter dem Vorwand die Wasserleitung in der Wohnung einer 86-jährigen Frau in der Nordtorstraße in Idar-Oberstein überprüfen zu müssen, Zutritt in deren Wohnung. Einer der beiden Männer lenkte die Frau im Bad ab, der zweite Täter durchsuchte im Schlafzimmer Schubladen und Schränke. Nach dem Verlassen der Wohnung stellte die Geschädigte fest, dass Schmuck und Bargeld aus der Wohnung fehlten. Der Schaden liegt nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen im Bereich eines mittleren vierstelligen Eurobetrages. Die Frau kann die Männer wie folgt beschreiben: Beide Täter ca. 40 Jahre alt, beide sprachen Deutsch ohne Akzent, beide ca. 170-175 cm groß, beide normale bis kräftige Statur, beide trugen dunkle Arbeitsoveralls mit einem Fach auf der Brust, beide kurze dunkle Haare. Ein Täter hatte einen dunklen Vollbart. Die Täter konnten sich ohne Hinweis auf die Fluchtrichtung vom Tatort entfernen. Im Rahmen der sofort durchgeführten Fahndungsmaßnahmen durch die eingesetzten Kräfte der Schutz- und Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein und der Kriminalinspektion Idar-Oberstein konnten erste Hinweise erlangt werden. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

Ergänzend warnt die Polizei nochmals in diesem Zusammenhang, an der Haustür immer Vorsicht walten zu lassen. Das Ziel der Täter ist es, in die Wohnung der Opfer zu gelangen, um Bargeld, Schmuck oder andere Wertsachen zu entwenden. Hierbei werden in der Vielzahl der Fälle ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger durch die Täter ausgesucht. Mit Ablenkungsmanövern gelingt es den Tätern trotz Anwesenheit der Wohnungsinhaber die Wohnung zu durchsuchen. Um sich allgemein vor Trickdiebstahl und Trickbetrug zu schützen, sollte man folgendes beachten: Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung. Vergewissern Sie sich beim geringsten Zweifel bei der zuständigen Behörde, Institution oder Firma über die Richtigkeit des Besuchs. Lassen Sie nur dann Handwerker oder andere Personen in Ihre Wohnung, wenn sie diese auch bestellt haben oder sie vom Vermieter angekündigt worden sind. Wenn Sie einen Verdacht schöpfen, verständigen Sie ohne zu zögern die Polizei.

