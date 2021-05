Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit "Flucht" auf der B 41 - durch abdrängenden Pkw.

Oberbrombach,Krs. Birkenfeld/Nahe (ots)

Am Samstag, 29. Mai 2021, gegen 12:55 Uhr, befuhr eine Autofahrerin die B41 von Rötsweiler kommend in Richtung Oberbrombach. Kurz vor Ortseingang in einer scharfen Linkskurve wurde sie auf der zweispurigen Fahrbahn von einem silberfarbenen Sportwagen überholt und von der Straße abgedrängt. Das Fahrzeug der Autofahrerin prallte gegen einen Baum und war nicht mehr fahrbereit. Es entstand kein Personenschaden. Der bisher nicht näher bekannte Sportwagen-Fahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Vorfall weiter zu kümmern. Die Polizei bittet daher Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich unter der Telefonnummer 06782-9910 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell