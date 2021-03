Polizei Korbach

POL-KB: Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2020 für die Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Korbach (ots)

Am heutigen Donnerstag stellt Kriminaldirektor Achim Kaiser die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2020 für die Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg per Pressemitteilung vor.

Das beigefügte Pressepapier enthält alle Information zu den Fallzahlen, Aufklärungsquoten und der Kriminalitätsentwicklung im Jahr 2020. Zur Veranschaulichung der Entwicklungen ist außerdem ein Teil der ursprünglich vorgesehenen PowerPoint-Präsentation mit den entsprechenden Grafiken beigefügt.

Wir bitten um Verständnis, dass die Veröffentlichung in diesem Jahr nicht in gewohnter Weise, d. h. im Rahmen einer Pressekonferenz, stattfinden kann. Den Medienvertretern wird die Möglichkeit gegeben, Fragen zur PKS zu stellen. Dazu stehen Ihnen am Freitag, 19.03.2021, ab 10.00 Uhr, der Leiter der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg, Kriminaldirektor Achim Kaiser, und der Pressesprecher, Kriminalhauptkommissar Dirk Richter, zu Verfügung.

Zur besseren Planbarkeit wird gebeten, den Bedarf von Rückfragen zuvor telefonisch unter 05631/971-160 anzumelden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

