POL-KB: Twistetal-Twiste - Quad aus Carport gestohlen, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Auf ein Quad abgesehen hatte es ein unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Straße Auf dem Schilling in Twiste. Er öffnete gewaltsam einen verschlossenen Carport und entwendete dort ein gelbes Quad der Marke Aeon Motor mit KB-Kennzeichen. An dem Quad im Wert von etwa 500 Euro war im Frontbereich ein Schneeräumschild angebracht.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

