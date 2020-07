Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Solarlampe gestohlen und Lichterkette beschädigt //Wittmund - Unfallflucht auf Mitarbeiterparkplatz

Landkreis (ots)

In der Nacht zu Sonntag, den 05. Juli 2020, wurde in der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 14.00 Uhr am Sonntag, im Galgenweg in Friedeburg, eine Solarlampe gestohlen. Die Lampe hat die Maße 30x30 cm. Darüber hinaus beschädigten die bislang unbekannten Täter die Abdeckung einer Lichterkette, die in einem Beet an der Grundstückszufahrt ausgelegt war. Die Kette wurde möglicherweise beim Herausreißen beschädigt. Hinweise zur Aufklärung der Vorfälle im Galgenweg nimmt die Polizeistation in Friedeburg unter 04465/945780.

Am Dienstag dieser Woche kam es auf dem Mitarbeiterparkplatz des Wittmunder Rathauses zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Zeitraum von 07.00 Uhr bis kurz vor 16.00 Uhr, wurde ein schwarzer Audi A1 an der vorderen, rechten Beifahrertür beschädigt. Die Beschädigung entstand vermutlich beim Ein-oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug. Der verursachende Fahrzeugführer kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Jetzt ermittelt die Polizei. Hinweise zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Wittmund unter 04462/911-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Sabine Kahmann

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell