Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Am gestrigen Donnerstag stellte ein Autofahrer seinen schwarzen Peugeot 308 gegen 09.30 Uhr auf dem Parkplatz des Combi-Marktes in Wiesmoor ab. Als er nach etwa einer halben Stunde zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte der Geschädigte einen frischen Unfallschaden hinten rechts am Kotflügel sowie an der Stoßstange. Der Unfallverusacher/in verließ die Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Wiesmoorer Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Unfallzeugen mögen sich bei der Polizeistation Wiesmoor unter 04944/9169110 melden.

