Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Kellerbrand

Norden (ots)

In der Nacht zu heute kam es gegen 01.15 Uhr in einem Kellerraum eines Mehrparteienhauses in der Rheinstraße zu einem Brandausbruch. Bewohner wurden nicht verletzt. Es entstand lediglich Gebäudeschaden, schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Bewohner entdeckten den Brand und alarmierten die Rettungsleitstelle. Durch die schnellen Löscharbeiten der Norder Feuerwehr konnte der Brand zeitnah eingedämmt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

