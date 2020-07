Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Kennzeichendiebstahl

Norden (ots)

In der Nacht zu Donnerstag wurde in der Attenastraße in Norden das vordere Kennzeichen eines Renault Twingo entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen, NOR-WA 77, stand zur Tatzeit am rechten Fahrbahnrand. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls und Verbleib des Kennzeichens nimmt die Norder Polizei unter 04931/9210 entgegen.

