POL-PDTR: Beinahezusammenstoß im Gegenverkehr, großes Glück

Schweich (ots)

Heute gegen 15.45 Uhr kam es auf der L 46 im Bereich der beiden rechts- und linksseitig gelegenen Parkplätzen zu einer Straßenverkehrsgefährdung im Begegnungsverkehr. Dabei fuhr ein PKW Toyota, besetzt mit zwei Personen, die L 46 in Richtung Zemmer, als ihm zwei PKW nebeneinanderfahrend entgegen kamen. Da der Überholende PKW nach links in den Grünstreifen auswich und der Überholte äußerst rechts fuhr entstand eine Lücke zwischen die der Toyota geistesgegenwärtig durch fahren konnte. Es kam so zu keinem Zusammenstoß der beteiligten Fahrzeuge. Zeuge des Vorfalles könnte u.a. der Fahrer eines Kastenwagens mit der Aufschrift "Fa. Flachabdeckungen" sein. Dieser passierte die Örtlichkeit kurz nach dem Vorfall.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Schweich, 06502-91570

